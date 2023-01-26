Ценовое давление пока не располагает ЦБ к ужесточению ДКП на заседании 10 февраля - Банк "Санкт-Петербург"

Ценовое давление пока не располагает ЦБ к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) на заседании 10 февраля, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Росстат, помимо традиционных недельных данных по инфляции, опубликовал 24 января декабрьский индекс цен производителей. Снижение показателя за месяц ускорилось с 1,9% г/г до 3,3% г/г, минимума с середины 2020г. При этом индекс цен производителей пищевых продуктов продолжил снижаться (-0,4% м/м), что может замедлить рост цен на продовольствие в дальнейшем. Недельные данные тем временем указали на слабое замедление роста цен в до 0,14% н/н. В годовом выражении инфляция в РФ замедлилась с 11,6% г/г до 11,5% г/г. В целом ценовое давление остается умеренным в связи со слабостью потребительского спроса, что пока не располагает к ужесточению ДКП на заседании ЦБ 10 февраля", - пишут аналитики банка.

Дальнейшие сигналы о возможных исходах заседания инвесторы получат от данных по инфляционным ожиданиям населения, которые должны выйти во вторник, напоминают в банке.

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