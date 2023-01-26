Рынок акций РФ утром подрос во главе с Polymetal вслед за миром, игроки "разгоняют" бумаги "второго эшелона"

Москва. 26 января. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне улучшения внешней конъюнктуры и высокой нефти (Brent торгуется выше $86 за баррель); индекс Мосбиржи поднялся в район 2180 пунктов во главе с бумагами Polymetal, при этом сохраняется выборочный спрос на бумаги "второго эшелона", где периодически выстреливают отдельные бумаги.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2178,99 пункта (+0,4%), индекс РТС - 989,84 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,5%.

Доллар подрос до 69,35 рубля (+0,04 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+6,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, для рынка акций РФ позитивными факторами выступают стабилизация нефти и выросшее золото. Геополитические риски пока сохраняются, ожидания их эскалации сдерживают спрос на российские акции.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, динамика последних дней говорит о силе рынка акций РФ, который демонстрирует нежелание уходить в нисходящую коррекцию.

Сохраняется спрос на акции Polymetal на фоне сильной производственной отчетности и намерении компании перерегистрироваться в Казахстане. Бумаги выглядят сильно, но в самое ближайшее время по ней прокатится волна фиксации спекулятивной прибыли, полагает эксперт.

Нефть Brent пока торгуется нейтрально в районе $86 за баррель. Акции российской нефтянки локально перепроданы и ждут повода для технического отскока, но его пока нет. Наиболее интересно выглядят "Роснефть" и "Газпром нефть", а "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) будет находиться под давлением введения ЕС запрета на покупку российского топлива с 5 февраля. Ранее "ЛУКОЙЛ" значительную часть своих нефтепродуктов поставлял на европейский рынок, и пока непонятно, нашла ли компания новые рынки сбыта, отмечает Антонов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", каких-то серьезных изменений на российском рынке акций в ближайшее время не ожидается. Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в широком боковике в отсутствие катализаторов для роста или падения, однако внешний фон будет оказывать влияние на движение внутри боковой формации. Вчерашний выкуп глубокой просадки на американском рынке показал силу "быков", хотя дальнейшее направление определит основное событие ближайших дней - заседание ФРС США.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) ожидают, что индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2150-2200 пунктов. Вероятен инерционный рост в бумагах золотодобытчиков, однако они выглядят уже локально перекупленными, поэтому вполне вероятна локальная коррекция в ближайшие дни.

В США накануне торги акциями начинались с падения индексов, но к закрытию сессии основные потери были отыграны, динамика индикаторов оказалась смешанной в пределах 0,02-0,2%; инвесторы оценивали квартальные результаты компаний.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,6%, гонконгский Hang Seng после праздничных каникул прибавил 2,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с праздником Весны (наступление Нового года по лунному календарю). Австралийские торговые площадки закрыты в связи с Днем Австралии.

Экономика Южной Кореи в IV квартале уменьшилась на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Это первое снижение показателя со второго квартала 2020 года. Оно обусловлено тем, что потребление в стране опустилось до нормального уровня после постпандемийного пика, отмечает Trading Economics. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,3%.

ВВП по сравнению с октябрем-декабрем 2021 года вырос на 1,4%. Эксперты ожидали повышения на 1,5%. По итогам 2022 года экономика Южной Кореи увеличилась на 2,6%, что совпало с прогнозом ЦБ.

В центре внимания трейдеров в четверг - предварительные данные о ВВП США за IV квартал (выйдут в 16:30 МСК). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление роста американской экономики в октябре-декабре до 2,6% с 3,2% в третьем квартале.

На нефтяном рынке цены утром в четверг слабо растут после незначительных колебаний накануне, трейдеры продолжают оценивать данные о запасах топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $86,26 за баррель (+0,2% и -0,01% в среду), мартовская цена WTI - $80,48 за баррель (+0,4% и +0,02% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли пятую неделю подряд, рост составил 533 тыс. баррелей при прогнозах увеличения на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей (ожидался рост на 1,5 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 507 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,6 млн).

Тем временем нефтяной рынок сохраняет оптимизм по поводу резкого восстановления спроса в Китае после снятия ковидных ограничений.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+29,2% и +25,5% "префы"), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+13,9%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+12,3%), акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+8,1%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2,9%)

Подешевели бумаги ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-4,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,1%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2%).

Ритейлер Fix Price (-0,3%) в IV квартале 2022 года увеличил выручку на 13,9% по сравнению с показателем за IV квартал 2021 года, до 75,8 млрд рублей. Также Fix Price продолжает придерживаться позиции о готовности возобновить выплату дивидендов, сообщила компания без уточнения сроков.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 6,72 млрд рублей (из них 2,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,47 млрд рублей на бумаги Polymetal International и 983,03 млн рублей на акции "Полюса").