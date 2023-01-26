Драйверов для опережающего рынок роста у цены бумаг Fix Price нет - БКС Экспресс

Каких-либо драйверов для опережающего рынок подъема у котировок бумаг Fix Price в настоящее время нет, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Дмитрия Пучкарева.

"Темпы роста выручки и LFL-продаж Fix Price продолжили замедляться в IV квартале 2022 года, достигнув минимальных уровней за последние годы. В целом ситуация с замедлением роста в IV квартале будет характерна для всего российского ритейла. Однако для Fix Price темпы роста особенно важны, так как они оправдывают более высокую оценку бумаг относительно сектора. Соответственно, в случае устойчивого замедления роста бизнеса та премия, которая есть в бумагах относительно сектора, будет сокращаться, акции могут отставать от конкурентов, - отмечает аналитик. - Международная экспансия - позитивный момент для группы, так как позволяет поддерживать скорость расширения бизнеса, однако в масштабах компании эффект на консолидированные показатели пока незначительный. Конкретики по дивидендам нет. Опять же это в целом стандартная ситуация для российских компаний с иностранной регистрацией. Кроме того, дивиденды не являются определяющим фактором для акционеров Fix Price - бумага воспринимается прежде всего в качестве "истории роста".

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