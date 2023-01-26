"Финам" подтверждает рейтинг акций Polymetal на уровне "покупать" с целевой ценой 773,7 руб. за штуку на фоне сильного производственного отчета компании за IV кв. 2022г, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

Потенциал роста котировок акций компании составляет 75% от текущих уровней.

"Polymetal опубликовал очень сильные результаты за 4 квартал, которые превысили наши ожидания, - пишет эксперт. - Цифры подтверждают, что компании удалось выстроить собственную экспортную логистику после введения санкций Великобритании против финансового сектора, из-за чего компания с регистрацией на о. Джерси не могла продавать золото российским банкам. Это будет хорошей поддержкой для акций компании, несмотря на снижение годовой выручки на 3,1%. Рыночная капитализаций компании не соответствует разумной оценке бизнеса компании, даже с учетом рисков ее двусмысленного положения в условиях санкций".

По мнению Калачева, хорошим драйвером для акций Polymetal может стать смена юрисдикции, которую сейчас прорабатывает менеджмент компании. Это могло бы снять большинство рисков. В качестве приоритетного места для редомициляции рассматривается Казахстан, где у компании есть активы, обеспечивающие около трети добычи, и листинг на бирже Международного финансового центра Астаны.

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