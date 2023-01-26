Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2150-2200п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2150-2200 пунктов в четверг, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Вероятен инерционный рост котировок бумаг золотодобытчиков, однако отметим, что они выглядят локально перекупленными, поэтому вполне возможна и коррекция в ближайшие дни", - пишут эксперты в комментарии.

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