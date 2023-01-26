Умеренно позитивные настроения сохранятся на рынке ОФЗ в четверг - Инвестбанк Синара

Умеренно позитивные настроения будут преобладать на рынке ОФЗ в четверг, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

Эксперт отмечает, что в ходе торгов среды на рынке ОФЗ основная активность была сосредоточена в длинных бумагах. "По всей видимости, часть нереализованного спроса вылилась на вторичный рынок, - отмечает он. - Лидерами по обороту среди бумаг с фиксированным купоном стал выпуск 26241 (10,23%, 2032г), доходность которого выросла на 3 б. п., и бумаги серии 26240 (10,43%, 2036г). Также в число лидеров попали облигации с плавающим купоном серии 24021 (2024г), цена которых выросла до 100,1% от номинала. В четверг поддержку рынку могут оказать средства, поступившие от погашения выпуска 26211 на сумму 150 млрд руб., и хорошие данные по недельной инфляции, поэтому мы ожидаем, что на рынке будут преобладать умеренно позитивные настроения".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.