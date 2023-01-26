Успешная редомициляция и возврат дивидендов окажут поддержку акциям Polymetal в среднесрочной перспективе - ИБ Синара

Успешная редомициляция и возврат дивидендов смогут оказать поддержку акциям Polymetal в среднесрочной перспективе, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Polymetal опубликовал 25 января сильные операционные результаты за четвертый квартал 2022 года и провел День инвестора, в ходе которого поделился планами относительно редомициляции. Мы рассматриваем перерегистрацию компании в Казахстане как наиболее благоприятное для миноритарных акционеров развитие событий. После смены юрисдикции на Астану все акционеры компании, в том числе те, кто владеет акциями, торгующимися на Мосбирже, смогут получать дивиденды. Наш взгляд на компанию по-прежнему позитивный. Акции Polymetal торгуются по EV/EBITDA на 2023 год на уровне 4,5 или с дисконтом 20% к "Полюсу". Успешная редомициляция и возобновление дивидендных выплат станут для бумаг компании ключевыми катализаторами роста в среднесрочной перспективе", - говорится в обзоре инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.