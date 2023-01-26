Цена нефти сохраняет потенциал роста до $90/барр. в ближайшей перспективе - ПСБ

Цена нефти сохраняет потенциал роста до $90 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Котировки Brent в среду не показали значимых изменений на фоне признаков стабилизации ситуации на глобальных рынках и сохранение инерции к ослаблению доллара, - напоминает эксперт. - В четверг утром котировки Brent не демонстрируют сильных отклонений, далее общерыночный настрой определит блок статистики по США. Мы считаем, что статистика поддержит рынки и в конце недели. Фактор ожиданий по спросу в КНР и опасения по поставкам пока остаются на втором плане, однако, скорее, тоже вскоре начнут отыгрываться рынком нефти. Поэтому мы по-прежнему склонны ждать возврата котировок Brent в диапазон $87-90/барр., с тяготением к тесту $90/барр. в ближайшие дни".

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