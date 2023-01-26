Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в США:

- ВВП в США за четвертый квартал 2022 года;

- Продажи новых домов в США за декабрь.

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