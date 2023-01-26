Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг ростом на 0,4-0,9% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг умеренным повышением в пределах 0,4-0,9%, в диапазоне 2180-2190 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Инерция вечерних покупок в среду в акциях российских компаний создает предпосылки для открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом в четверг. Позднее вполне вероятны попытки преодоления им ближайшего значимого уровня 2200 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2170, 2160 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2210 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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