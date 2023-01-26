Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 26 января. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие несколько месяцев, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали квартальные результаты компаний. В центре внимания трейдеров на этой неделе - предварительные данные о ВВП США за четвертый квартал, которые будут обнародованы министерством торговли США 26 января. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление роста американской экономики в октябре-декабре до 2,6% с 3,2% в третьем квартале.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику. Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с праздником Весны (наступление нового года по лунному календарю). Австралийские торговые площадки закрыты в связи с Днем Австралии. Значение индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,2% после четырех дней повышения. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:37 МСК подскочил на 1,8% на первых торгах на этой неделе после возвращения трейдеров с праздничных каникул. Значение южнокорейского Kospi к 8:32 МСК увеличилось на 1,4%, несмотря на слабую статистику.

В свою очередь цены на нефть плавно подрастают утром в четверг после незначительных колебаний накануне, трейдеры продолжают оценивать данные о запасах топлива в США. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $86,26 за баррель, что всего на 0,16% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1 цент, до $86,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $80,46 за баррель, что на 0,39% выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт увеличился в цене на 2 цента, до $80,15 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 533 тыс. баррелей, показали обнародованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики. Рост резервов зафиксирован по итогам пятой недели подряд. Товарные запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей, тогда как дистиллятов - уменьшились на 507 тыс. баррелей. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,6 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 25 января выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,998 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,464 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,03% и составил 109,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 830,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+0,49%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,15%) и "ГК Самолет БО-П12" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001Р-21R" (-0,5%), "МТС-001P-22" (-0,27%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Мосрегионлифт" полностью разместило дебютный 3-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых, купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, начиная с 17-го купона. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) полностью разместила выпуск дебютных облигаций 1-й серии объемом 1 млрд 591,075 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 января за час. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны квартальные. Дата погашения выпуска - 17 декабря 2032 года; начиная с 7-го купона предусмотрена амортизация - ежеквартально по 3% от номинала. Заем размещен в рамках программы облигаций ППК объемом до 100 млрд рублей. Срок действия программы - до 2036 года включительно, облигации в рамках программы смогут размещаться на срок до 12 лет.

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" (АБЗ-1) 31 января с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14,25% годовых, что соответствует доходности 15,03% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация: в даты выплат 7-11 купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12 купона - 17,5%. Техразмещение запланировано на 2 февраля.

ЛК "Роделен" 31 января планирует начать размещение выпуска 5-летних облигаций с 2,5-летней офертой серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона 14% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 14,9% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация через 2,5 года обращения: в даты выплаты 31-59-го купонов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,43% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона.

ООО "СибАвтоТранс" 2 февраля планирует начать размещение дебютного 4-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 17-18% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 18,11-19,25% годовых. Купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купона, по 15% от номинала - в дату окончания 11-16-го купонов. В результате индикативная дюрация выпуска составит примерно 2,94-2,97 года. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 2 млрд рублей.

АО "ДОМ.РФ" установило ставки 1-3 купонов выпуска облигаций серии 001P-14R сроком обращения 1,5 года объемом 20 млрд рублей на уровне 8,55% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 24 января. Техразмещение запланировано на 30 января.

Россельхозбанк установил ставку 33-36-го купонов облигаций серии БО-08 на уровне 8,4% годовых. Десятилетние бонды объемом 10 млрд рублей были размещены в феврале 2015 года по ставке 15% годовых. Ставка текущего купона - 6,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 3 февраля.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 7-10-го купонов выпусков облигаций серий БО-03 и БО-04 объемом по 5 млрд рублей каждый в размере 8,6% годовых. Компания разместила 10-летние займы в январе 2020 года. Ставки 1-6-го купонов составили 6,2% годовых. Предусмотрено досрочное погашение эмиссий в дату окончания 10-го купонного периода. Купоны полугодовые.