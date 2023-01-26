Рынок ОФЗ в четверг вряд ли покажет позитивную реакцию на замедление инфляции - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций вряд ли покажет позитивную реакцию на замедление инфляции в РФ в течение торговой сессии в четверг, учитывая навес предложения нового госдолга, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

Также эксперт отмечает, что Минфин на аукционах продал классические ОФЗ 26242 и 26240 на 62,1 млрд руб. по номиналу при спросе 153,2 млрд руб. Это больше, чем на два классических выпуска на прошлой неделе (121,7 млрд руб.), при этом коэффициент удовлетворения заявок понизился. Минфин отсек заявки с премией более 5-7 б.п. по доходности к вторичному рынку. Средневзвешенная доходность размещения ОФЗ 26242 (6,5 лет) составила 9,9%, ОФЗ 26240 (13,5 лет) - 10,47%. Погашение ОФЗ 26211 на 150 млрд руб. не оказало существенного влияния на рынок.

"По итогам января темпы размещения нового госдолга немного не дотягивают до плана. Минфину в среднем необходимо продавать ОФЗ на 73 млрд руб. в неделю (план на I квартал - 800 млрд руб.). В феврале-марте ведомство, скорее всего, сохранит текущую тактику, предлагая инвесторам классические и инфляционные ОФЗ. Предложение флоатеров может появиться во втором полугодии, когда сезонно растут расходы бюджета. Кроме того, во втором полугодии предстоит погашение ОФЗ на 401,5 млрд руб., что потребует аккумулирования дополнительной ликвидности", - указывает Монастыршин.

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