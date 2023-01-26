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26 января 2023 года 09:12

Нефть стабильна

Фондовые индексы США завершили торги в среду без единой динамики. Фондовые индексы Гонконга и Южной Кореи растут в четверг, рынок акций Японии в минусе. Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно утром в четверг.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали квартальные результаты компаний.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - предварительные данные о ВВП США за четвертый квартал, которые будут обнародованы министерством торговли США 26 января. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление роста американской экономики в октябре-декабре до 2,6% с 3,2% в третьем квартале.

Котировки акций Microsoft снизились на 0,6%. Компания увеличила выручку во втором финансовом квартале на 2%, однако ее чистая прибыль уменьшилась на 12%, в частности из-за разовых расходов, связанных с сокращением рабочих мест.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 0,3%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники завершил четвертый квартал с убытком при росте выручки на 35%.

Бумаги Kimberly-Clark Corp. (SPB: KMB) опустились на 1,9%. Американский производитель потребительских товаров в четвертом квартале 2022 года увеличил чистую прибыль на 42%, но выручка оказалась ниже ожиданий.

Американская телекоммуникационная компания AT&T Inc. (SPB: T) получила чистый убыток в четвертом квартале 2022 года на фоне расходов на реструктуризацию, однако ее скорректированная прибыль превысила прогнозы аналитиков. Акции подорожали на 6,6%.

Бумаги Tyson Foods (SPB: TSN) Inc. поднялись в цене на 0,9%. Главный финансовый директор американского производителя продуктов питания Джон Р. Тайсон, арестованный в ноябре прошлого года в связи с проникновением в чужой дом в состоянии алкогольного опьянения, признал свою вину и выплатил штраф.

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) Inc. увеличилась на 0,4%. Компания планирует потратить $3,6 млрд на расширение "гигафабрики" в штате Невада, где производятся аккумуляторы для электромобилей и другие компоненты.

Американская Texas Instruments (SPB: TXN) Inc., разработчик и производитель полупроводниковых компонентов, сократила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2022 года, однако оба показателя превзошли прогнозы рынка. Цена её бумаг снизилась на 1,1%.

Акции Abbott Laboratories (SPB: ABT) подешевели на 1,4%. Американская фармацевтическая компания сократила чистую прибыль и выручку по итогам четвертого квартала 2022 года, однако скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы аналитиков.

Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на символические 0,03% и составил 33743,84 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 к этому времени снизилось на 0,02% - до 4016,22 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,18% и составил 11313,36 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику.

Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с праздником Весны (наступление нового года по лунному календарю). Австралийские торговые площадки закрыты в связи с Днем Австралии.

Значение индекса Nikkei 225 к 8:32 МСК уменьшилось на 0,2% после четырех дней повышения.

Лидерами падения цен выступают бумаги транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-4,2%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (-3%).После ралли в предыдущие дни снижаются котировки акций технологических компаний Tokyo Electron (-1,9%) и Advantest (-2,5%).

Акции Toyota Motor подешевели на 0,7%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,4%.

Между тем стоимость бумаг автомобильной Nissan Motor выросла на 1,1%, инвестиционно-технологической Softbank Group - на 0,2%, производителя приставок Nintendo - на 1,2%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:37 МСК подскочил на 1,8% на первых торгах на этой неделе после возвращения трейдеров с праздничных каникул.

Наиболее существенный рост на Гонконгской фондовой бирже показывают акции производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 10,3%.

Кроме того, существенно подорожали бумаги чипмейкера Sunny Optical Technology Group Co. - на 6,8%, автомобильных BYD и Geely - на 6,5% и 5,3% соответственно, девелопера Longfor Group Holdings - на 6%, производителя компьютеров Lenovo - на 4,5%.

Также повышается стоимость разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2%, ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 1,5% и 0,3% соответственно.

Значение южнокорейского Kospi к 8:32 МСК увеличилось на 1,4%, несмотря на слабую статистику.

Экономика страны в четвертом квартале уменьшилась на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Это первое снижение показателя со второго квартала 2020 года. Оно обусловлено тем, что потребление в стране опустилось до нормального уровня после постпандемийного пика, отмечает Trading Economics.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,3%.

ВВП по сравнению с октябрем-декабрем 2021 года вырос на 1,4%. Эксперты ожидали повышения на 1,5%.

По итогам 2022 года экономика Южной Кореи увеличилась на 2,6%. Результат совпал с прогнозом ЦБ.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 0,6%, сталелитейной Posco - на 3,3%.

Цена акций Hyundai Motor подскочила на 4,3%. Операционная прибыль автопроизводителя выросла более чем вдвое в четвертом квартале на фоне повышения выручки на 24%, в том числе, благодаря хорошим продажам электромобилей.

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно утром в четверг после незначительных колебаний накануне, трейдеры продолжают оценивать данные о запасах топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $86,03 за баррель, что на $0,09 (0,1%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1 цент, до $86,12 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,29 за баррель, что на $0,14 (0,17%) выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт увеличился в цене на 2 цента, до $80,15 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 533 тыс. баррелей, показали обнародованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики. Рост резервов зафиксирован по итогам пятой недели подряд.

Товарные запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей, тогда как дистиллятов - уменьшились на 507 тыс. баррелей.

Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,6 млн баррелей.

"Данные Минэнерго отразили то, что рынок закладывал в котировки последние недели: растущая с конца декабря премия Brent по сравнению с WTI с приводит к росту экспорта, что ограничивает рост запасов, несмотря на слабую загруженность американских НПЗ", - отметил старший аналитик DTN Трой Винсент.

Инвесторы также оценивают риски рецессии в мировой экономике и перспективы спроса на топливо в Китае.

"Маячащие опасения по поводу рецессии и ослабление надежд на "мягкую посадку" для экономики остаются негативными факторами для рынка, - сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи в интервью MarketWatch. - В то же время оптимизм по поводу резкого восстановления спроса в Китае продолжит оказывать поддержку нефтяным котировкам в ближайшее время".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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