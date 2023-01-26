Амплитуда колебаний курса рубля, скорее всего, будет невысокой в ближайшие дни - БКС Экспресс

Амплитуда колебаний курса рубля, скорее всего, останется невысокой в ближайшие торговые сессии, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рубль, с одной стороны, три сессии подряд слабеет к доллару и юаню. С другой - масштаб этого движения совершенно незначительный. Накануне курс пары USD/RUB поднялся к 69,3 руб./$1, но все это движение пока укладывается в новый формирующийся диапазон боковой консолидации. Вероятно, амплитуда колебаний в ближайшие сессии останется невысокой", - указывает аналитик в комментарии.

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