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26 января 2023 года 09:06
Возможна пониженная волатильность на рынке нефти до конца текущей недели - БКС Экспресс
Возможна пониженная волатильность на рынке нефти до конца текущей торговой недели, при этом потенциал для роста стоимости нефтяных фьючерсов после коррекции сохраняется, считают эксперты БКС Экспресс. "Цены на нефть в среду почти не изменились. Попытки выкупить просадку компенсировались сохраняющимся давлением со стороны продавцов. Если покупали спекулянты, то на сессии в четверг фрустрация от нереализовавшегося движения может стать причиной продолжения коррекции, - указывают аналитики в обзоре. - Информационный фон смешанный. Статистика по запасам в США оказалась лучше ожиданий, но позитивной ее назвать сложно. Тема рецессии временно отошла на второй план, что поддерживает ослабление доллара. Ожидания от очередной встречи ОПЕК+ на следующей неделе нейтральные. При таком фоне волатильность в нефтяных фьючерсах до конца недели может быть пониженной. Потенциал для продолжения восходящей волны после коррекции сохраняется". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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