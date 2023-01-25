Рынок акций РФ в среду консолидировался на фоне роста металлургов во главе с Polymetal и внешнего негатива

Москва. 25 января. Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике blue chips, негативные сигналы с внешних фондовых площадок были нивелированы вечерним ростом нефти Brent и ряда бумаг металлургов во главе с Polymetal (+4,4%), подогретых корпоративными новостями.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2170,15 пункта (-0,1%, днем индекс опускался к 2160 пунктам), индекс РТС - 987,02 пункта (-0,3%); цены большинства "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4,4%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 69,25 рубля (+0,25 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Акции Polymetal обновили максимум с июня 2022 года, поднявшись до 442,7 рубля.

Polymetal в IV квартале увеличил производство на 16% г/г, до 540 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. По итогам 2022 года выручка сократилась на 3% (до $2,8 млрд), а в IV квартале выросла на 30%. Polymetal также подтвердил прогноз производства на 2023 год в объеме 1,7 млн унций.

В среду в Лондоне Polymetal провел "День инвестора и аналитика" с онлайн-трансляцией. Глава компании Виталий Несис заявил, что Polymetal вполне может вернуться к выплате дивидендов во второй половине текущего года, если редомициляция в "дружественную" юрисдикцию пройдет успешно. Сейчас у 12% акционеров Polymetal (9% резидентов и 3% нерезидентов) бумаги учитываются через НРД, и они не могут получать дивиденды от компании. После редомициляции у них появится такая возможность.

"Нужно завершить редомициляцию. Если сделаем это в III квартале и опубликуем результаты за полугодие в III квартале, вполне возможна выплата дивидендов в конце III - начале IV кварталов. При соблюдении определенных условий", - заявил Несис.

Также в среду выросли расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, индекс МосБиржи остается в рамках краткосрочного восходящего тренда, уровнем слома тенденции является отметка 2145 пунктов. В целом российский рынок остается стабильным. Значительного снижения не наблюдается, поэтому в случае появления позитивных драйверов не исключено усиление восходящего тренда. Поддержку котировкам может оказать восстановление оптимизма на глобальных рынках, а также активный рост нефтяных котировок.

Лучше рынка в среду выглядел металлургический сектор во главе с золотодобытчиками на фоне высоких цен на золото (металл торгуется выше $1900 за тройскую унцию) и новостей от Polymetal. Вечером ожидается статистика по производственной инфляции в РФ. После завершения основной торговой сессии на российском рынке будет опубликован индекс производственных цен за декабрь.

На глобальных площадках в среду сохранялся сдержанный пессимизм. Инвесторы предпочли уйти от риска перед выходом важной статистики по ВВП США, а также на фоне публикации сезонных отчетностей, которые не всегда оправдывают ожидания. Американский индекс широкого рынка S&P 500 ушел ниже важной отметки 4000 пунктов, отмечает Кирсанова.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, акции представителей золотодобывающей отрасли пользуются повышенным спросом в свете позитивного тренда последнего времени в котировках металла, а также на фоне информации о значительном росте экспорта отечественного золота в КНР. Согласно опубликованной на днях в Китае статистике, поставки золота из России в эту страну в 2022 году увеличились на 67%, до 6,66 тонн.

Вместе с тем, нефть Brent, не дотянувшись до ценового рубежа $90 за баррель, отступила в направлении $85 за баррель, фиксацию в сырье в числе прочего спровоцировало ухудшение общего риск-аппетита, так как в преддверии заседаний ФРС и ЕЦБ растет осторожность в настроениях. Регуляторы продолжают посылать жесткие сигналы, несмотря на признаки прохождения пика инфляционного давления. Так, представитель ЕЦБ Йоаким Нагель не исключил, что за ростом процентных ставок в феврале и марте могут последовать новые повышения, отмечает эксперт.

В четверг внимание инвесторов может быть сфокусировано на важной экономической статистике США, в том числе оценке ВВП за IV квартал, сведениях по базовым заказам на товары длительного пользования и по продажам новостроек за декабрь, изменении числа первичных заявок на получение пособий по безработице. Российский рынок в четверг может сохранить движение в боковом формате, прогноз по индексу МосБиржи - 2120-2220 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в Европе наблюдается умеренно негативный настрой. Индекс делового климата Германии Ifo за январь увеличился с 88,6 до 90,2 пункта, в соответствии с прогнозами, в то время как производственная инфляция в Великобритании в декабре замедлилась больше ожиданий - с 17,5% до 14,7% г/г.

Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют ближайшие поддержки 2160 и 975 пунктов соответственно, фундаментальные факторы говорят о рисках возврата негативных настроений, полагает Кожухова.

В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,3%, биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), но снижаются Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,4-0,5%) и США (индексы теряют 1,2-2,1% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке вечером в среду цены подскочили вверх после выхода статистики Минэнерго США о запасах сырья.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $86,58 за баррель (+0,5% и -2,3% накануне), мартовская цена WTI - $80,82 за баррель (+0,9% и -1,8% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились всего на 533 тыс. баррелей при прогнозах роста на 1,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения выступили акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-6% и -4,7% "префы"), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-4,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3,3%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,3%), OR Group (MOEX: ORUP) (-3,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+32,5%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+10,4%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+9,9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+22,9%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+13,4%), "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+7,1%) и ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 22,64 млрд рублей (из них 5,96 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,71 млрд рублей на бумаги Polymetal и 2,19 млрд рублей на акции "Газпрома").