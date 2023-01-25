Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне роста UST

Москва. 25 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне плавного ценового роста американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 80 базисных пунктов, подешевев до 58,88% от номинала (доходность выросла на 15 базисных пунктов и составила 10,79% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и накануне, составила 64% от номинала (доходность - 9,67% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 17 базисных пунктов - до 42,8% от номинала (его доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 12,55% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 43,25% от номинала (их доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 33,59% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 2 базисных пункта - до 43,45% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 25,9% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 1 базисный пункт, подешевев до 41,32% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 22,08% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 1 базисный пункт - до 82,57% от номинала (его доходность выросла на 18 базисных пунктов - до 36,95% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 2 базисных пункта, составив 65,95% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) плавно подрастают в середине недели благодаря спросу глобальных инвесторов на "защитные" активы в условиях нестабильной фондовой конъюнктуры.

Американский рынок акций заметно снижается, теряя в ходе торгов в среду 1,2-2%, на фоне разочаровывающих квартальных результатов ряда крупных компаний, включая Microsoft Corp. (SPB: MSFT) Котировки акций Microsoft падают на 4,1%. Компания увеличила выручку во втором финансовом квартале на 2%, однако ее чистая прибыль уменьшилась на 12%, в частности, из-за разовых расходов, связанных с сокращением рабочих мест.

В центре внимания глобальных инвесторов на этой неделе - предварительные данные о ВВП США за четвертый квартал, которые будут обнародованы Министерством торговли США 26 января. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление роста американской экономики в октябре-декабре до 2,6% с 3,2% в третьем квартале.