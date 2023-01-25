"БКС МИ" закрыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $124

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею "покупать акции Alphabet Inc. с целью $124 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, открытую 29 июля 2022 года, в связи с истечением срока, сообщается на портале БКС Экспресс.

Доходность за 6 месяцев (180 дней) составила минус 18%.

"Долгосрочный взгляд на бумаги умеренно позитивный, - отмечают аналитики. - Инвестиционная идея по акциям Alphabet может быть открыта вновь при подходящих рыночных условиях".

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