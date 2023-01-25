"КИТ Финанс Брокер" понизил целевую цену акций Норникеля до 12000 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил целевую цену акций "Норильского никеля" до 12000 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Норильский никель" 24 января представил производственные результаты за 2022г: выпуск меди и платины совпал с прогнозными показателями, а объемы производства никеля и палладия их превысили, - отмечает эксперт. - Рост производства в прошлом году был связан с низкой базой 2021г, когда из-за аварии были временно приостановлены рудники "Октябрьский" и "Таймырский", а также Норильская обогатительная фабрика. В следующем году менеджмент компании ожидает сохранения рисков, связанных с неблагоприятным геополитическим фоном - это будет оказывать влияние на операционную деятельность. Между тем, менеджмент компании прогнозирует в 2023г снижение производства никеля на 6,8% год к году, платины - на 13,7%, палладия - на 7,4%. В связи с вышеперечисленным, мы понижаем целевой ориентир по акциям Норильского никеля - до 12000 руб.".

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