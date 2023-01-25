"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию покупать для бумаг X5 Retail Group с прогнозной стоимостью на уровне 2624 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина.

"Группа X5 во вторник представила свои операционные результаты за 4К22, которые совпали с нашими прогнозами. Как мы и предполагали, рост чистой розничной выручки замедлился относительно прошлых кварталов и составил 16,3% г/г, что во многом объясняется динамикой продовольственной инфляции. Сопоставимые продажи ожидаемо увеличились на 7,9%, при этом большую часть прироста обеспечил трафик, а не средний чек. Темпы роста торговой площади ускорились в сравнении с прошлыми кварталами благодаря консолидации сетей "Красный Яр" и "Слата", учтенная выручка которых за период составила 14,5 млрд руб. или около 2% общих продаж. Компания продолжила наиболее активно развивать форматы магазинов "у дома" и дискаунтеров, а также подтвердила планы по увеличению темпов экспансии дискаунтеров в текущем году", - отмечает эксперт.

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