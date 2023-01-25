Перспективы цены бумаг Норникеля в целом нейтральные - "Открытие Инвестиции"

Перспективы цены бумаг ГМК "Норильский никель" в целом нейтральные, считает начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперт Открытие Research Алексей Павлов.

"Напомним, что главной причиной роста операционных показателей эмитента в 2022 году является низкая база 2021 года, когда из-за аварии были временно приостановлены рудники "Октябрьский" и "Таймырский", а также Норильская обогатительная фабрика. При этом небольшое превышение плановых показателей по производству никеля и палладия в 2022 году связано с переносом ремонта печи взвешенной плавки (ПВП-2) Надеждинского металлургического завода на 2023 год. И именно по этой причине в текущем году компания ожидает сокращения объемов производства палладия (на 11%) и платины (на 5%) по сравнению с прошлогодними показателями. На наш взгляд, представленные предварительные производственные результаты за IV квартал и полный 2022 год можно охарактеризовать как нейтральные. Аналогичный взгляд мы сохраняем и на акции "Норникеля" в целом, - пишет Павлов в обзоре. - Перспективы усиления спроса на промышленные металлы со стороны Китая, а также ожидаемое нами снижение курса рубля должны стать для "Норникеля" позитивными факторами, однако бумаги компании не выглядят дешевыми".

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