Рубль днем подрастает к доллару и евро перед пиком налоговых выплат месяца

Москва. 25 января. Доллар США и евро слегка понижаются на Московской бирже во вторник днем, рубль немного подрастает к бивалютной корзине перед основными налоговыми выплатами месяца.

Курс доллара США составил 68,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,68 руб./EUR1, подешевев на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,3 копейки - до 71,44 рубля. Курс китайского юаня снизился на 0,6 копейки - до 10,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро перед пиком налоговых выплат месяца. В среду, 25 января, компании-экспортеры перечисляют в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, следом - налог на прибыль. Кроме того, поддержку рублю оказывают традиционные аукционы Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ, проводимые по средам.

Министерство финансов России размещает в среду ОФЗ-ПД серии 26240 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26242. Облигации серии 26242 будут предложены инвесторам впервые, объем составляет 500 млрд рублей по номиналу. Объем остатков, доступных для размещения в серии 26240, составляет 129,08 млрд рублей по номиналу.

На глобальном рынке в среду превалируют умеренно смешанные настроения в ожидании решений ведущих мировых центробанков по ставке и свежей статистики.

В частности, в центре внимания трейдеров на этой неделе - предварительные данные о ВВП США за четвертый квартал, которые будут обнародованы министерством торговли США 26 января. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление темпов роста американской экономики в октябре-декабре до 2,6% с 3,2% в третьем квартале.

Опубликованные накануне данные показали продолжающееся ослабление деловой активности в Штатах.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до 46,6 пункта с 45 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности. Американский PMI остается ниже этого уровня уже семь месяцев подряд.

Деловая активность в январе продолжила падать как в промышленном секторе, так и в сфере услуг США, показали предварительные данные S&P Global.

Эксперты ожидают, что ослабление экономического подъема подтолкнет Федеральную резервную систему (ФРС) к замедлению темпов повышения базовой процентной ставки.

Следующее заседание ФРС пройдет 31 января - 1 февраля.

Европейский центральный банк сделает все возможное для снижения инфляции до таргетируемого уровня в 2%, заявила поздно вечером в понедельник Кристин Лагард, намекнув на "значительные" повышения ставки на ближайших заседаниях. Стоимость заимствований будет стабильно повышаться, пока не достигнет достаточно ограничительного уровня, а затем останется на этой отметке в течение длительного времени, сказала она.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 2 февраля.

"Вчера в первой половине дня рубль торговался в основном около 68,7 за доллар, однако во второй половине сессии ослаб до 69. Возможно, это связано с усилившейся геополитической напряженностью. Оборот торгов на валютном рынке оставался очень низким - менее $3 млрд. Это свидетельствует о нежелании экспортеров активно продавать иностранную валюту на этих уровнях даже перед уплатой налогов и дивидендов, которая предстоит в среду и четверг на этой неделе. В этих условиях рубль, похоже, останется около 69 за доллар", - полагает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Российская валюта продолжает движение в боковом тренде. По отношению к доллару по-прежнему находится вблизи уровня 68,8. Расклад сил на российском валютном рынке не меняется. Рубль поддерживают Минфин РФ, который реализует валюту в рамках бюджетного правила, и налоговый период. Против рубля - снижение котировок на нефтяном рынке. В краткосрочной перспективе ожидается усиление консолидации в широком диапазоне 66-69 за доллар США", - говорит руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Цены на нефть слабо колеблются между повышением и снижением в ходе дневных торгов в среду. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $86,26 за баррель, что на 0,15% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,36 за баррель, что на 0,28% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне нефтяные котировки снизились на слабых статданных из США, сокративших оптимизм инвесторов в отношении глобального спроса на энергоносители.

В центре внимания трейдеров в среду - доклад американского Минэнерго о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 18:30 МСК.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали увеличение запасов нефти в Штатах по итогам третьей недели подряд - на 3,378 млн баррелей. За предыдущие две недели резервы нефти в стране выросли более чем на 27 млн баррелей, достигнув максимума с июня 2021 года.

Между тем поддержку рынку продолжает оказывать оптимизм, связанный со снятием антиковидных ограничений в Китае и ожиданием восстановления спроса в стране в текущем году, пишет Trading Economics.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались на отметке предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 7,58% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,01%, 8,38% и 8,53% годовых соответственно.