Инвестбанк Синара рекомендует держать акции Microsoft

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" рекомендуют держать акции Microsoft Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $250 за штуку, что предполагает потенциал роста 3% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

"Финансовые результаты Microsoft за второй квартал 2023 ф.г., закончившийся 31 декабря 2022 года, нам представляются слабыми. Выручка за квартал составила $52,7 млрд и практически совпала с консенсус-прогнозом Factset ($52,99 млрд). Скорректированная чистая прибыль на акцию снизилась на 6,5% (до $2,32), незначительно превысив среднерыночную оценку по опросу Factset ($2,29). В текущем квартале компания рассчитывает на выручку в районе $51 млрд (+3% г/г). Мы прогнозируем немного большие доходы", - отмечает эксперт Сергей Вахрамеев.

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