Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции NXP Semiconductors на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент опубликует отчетность за IV квартал 2022 года во вторник, 31 января. Ожидаем, что компания покажет ускорение темпов роста выручки в сегменте чипов для автомобилей (на который приходится примерно 50% выручки) на фоне восстановления цепей поставок электрокомпонентов. Ждем, что NXP Semiconductors объявит о повышении цен для автопроизводителей и повысит прогноз по операционной прибыли на следующий квартал", - отмечают эксперты в комментарии.

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