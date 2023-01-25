"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NextEra Energy с целью $93,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,6%, стоп-приказ: $79, говорится в комментарии инвестиционной компании.

NextEra Energy опубликует квартальный отчет 25 января. Аналитики ожидают роста выручки до $6,5 млрд и прибыли на акцию $0,49. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают в "Финаме".

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки. При открытии длинной позиции на 8,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $79 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,0", - указывают эксперты.

NextEra Energy - американская энергетическая компания, которая является третьей по величине электроэнергетической компанией в США. Также является крупнейшим в мире генератором возобновляемой энергии ветра и солнца. Помимо ветровой и солнечной энергии, NextEra Energy использует установки, работающие на природном газе, ядерной энергии и нефти.

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