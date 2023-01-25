S&P 500, скорее всего, продолжит снижение на ближайшей торговой сессии - Freedom Finance Global

S&P 500, скорее всего, продолжит снижение на ближайшей торговой сессии, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

На взгляд эксперта, именно выходящая отчетность компаний за 4К22 станет определяющим фундаментальным фактором для движения рынков на предстоящих торгах. Ожидается повышенная волатильность в случае неожиданных результатов публикуемой в среду отчетности. Баланс рисков в предстоящую сессию эксперт оценивает как нейтральный, хотя более вероятным считает дальнейшее снижение индекса широкого рынка.

"S&P 500 удержался выше верхней границы нисходящего канала, что может сигнализировать о сломе понижательного тренда, если в ближайшие сессии индекс не опустится ниже 4000 пунктов. В то же время осцилляторы не позволяют однозначно прогнозировать рост. MACD указывает на возможность позитивной динамики, а RSI находится ближе к зоне перекупленности. В этой ситуации вероятнее выглядит боковая динамика котировок", - пишет Поздняков.

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