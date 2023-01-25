"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы "Группы Позитив", сообщается в материале на портале БКС Экспресс.

"25 января бумаги "Группы Позитив" третий день подряд обновляют исторические максимумы, - констатируют эксперты. - С момента выхода на биржу акции компании к настоящему времени подорожали почти в 2 раза. Драйверы в целом остаются прежними. Позитив - единственная публичная компания на рынке кибербезопасности, в прошлом году она выплачивала дивиденды и улучшала финансовое состояние. Успешно проведено SPO без дополнительной эмиссии акций, а free-float увеличился. Объем приобретаемых инвесторами акций составил 40% от максимально возможного в рамках оферты по SPO. В будущем будет еще 3 даты для акцепта оферты. Как мы видим, после первой оферты большого навеса продавцов не было, акции продолжают пользоваться спросом у инвесторов".

Учитывая итоги рынка информационной безопасности в 2022г и прогноз на 2023г - сохранение спроса на услуги компании, долгосрочная перспектива "Группы Позитив", на взгляд аналитиков "БКС МИ", остается умеренно позитивной. Они напоминают, что, по оценкам ЦСР, в ближайшие 5 лет отечественный рынок кибербезопасности предположительно вырастет в 2,5 раза - с 185,9 млрд руб. до 469 млрд руб. CAGR рынка в 2026г составит 20%.

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