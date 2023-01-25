Вероятна стабилизация котировок золота в диапазоне $1920-1930/унц. - SberCIB

Вероятна стабилизация котировок золота в диапазоне $1920-1930 за тройскую унцию, полагает аналитик SberCIB Investment Research Антон Чернышев.

"Котировки золота во вторник поднялись с $1931 до $1937 за унцию. Макроэкономическая статистика во вторник оказалась смешанной, но по большей части благоприятной для цен на золото. Тем не менее цены на золото не сумели надолго задержаться вблизи девятимесячных максимумов. Уже в среду утром котировки значительно скорректировались, и торги проходили ниже $1930 за унцию", - напоминает эксперт.

По его мнению, в среду значимых макропубликаций нет, и рынок ждет данных по ВВП США за 4К22, которые выйдут в четверг. "Динамику на рынке золота будут определять ожидания инвесторов, которые, по-видимому, настроены сдержанно, - указывает Чернышев. - Впрочем, причин для существенной коррекции цен на золото нет: консенсус-прогноз предполагает, что в 4К22 рост ВВП США замедлился до 2,6% по сравнению с 3,2% в 3К22. Мы ожидаем, что на этом фоне котировки желтого металла стабилизируются в диапазоне $1920-1930 за унцию".

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