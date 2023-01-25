"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям и ADS Baidu

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ с целевыми ценами HKD164 и $171 на декабрь 2023 года, что отражает потенциал роста на 25% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Baidu принесли инвесторам уже 42% с момента выхода нашей рекомендации от 24.11.2022 на фоне массового снятия ограничений в китайской экономике. С потенциальным возвращением к росту в ключевом сегменте интернет-рекламы Baidu крайне удачно позиционирована на старте 2023г, хотя и без этого у компании хватает драйверов для долгосрочного роста. Среди них перспективы облачного сегмента и ИИ-разработок компании, а также запуск продаж автомобилей Jidu в 2023 году", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Baidu - китайский интернет-холдинг, известный широко популярной в Поднебесной одноименной поисковой платформой, аналогом Google.

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