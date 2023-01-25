Рубль сохраняет шансы на укрепление до 68,5 руб./$1 к концу текущей недели - Банк "Санкт-Петербург"

Валютная пара USD/RUB сохраняет потенциал снижения до уровня 68,5 руб./$1 к концу недели - пик текущего налогового периода придется на 30 января, и в связи с этим рубль может тяготеть к укреплению, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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