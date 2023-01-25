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25 января 2023 года 11:40

Рынок акций РФ утром просел вслед за нефтью, растет Polymetal на отчете и в ожидании новостей

Москва. 25 января. Рынок акций РФ утром в среду сохранил негативный настрой на фоне просевшей накануне нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, выросли акции Polymetal на данных вышедшего производственного отчета компании и в ожидании новостей с "Дня инвестора и аналитика", который пройдет в среду в Лондоне.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2169,14 пункта (-0,2%), индекс РТС - 992,81 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 68,83 рубля (-0,18 рубля).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+3,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Polymetal в IV квартале увеличил производство на 16% г/г, до 540 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. По итогам 2022 года выручка сократилась на 3% (до $2,8 млрд), а в IV квартале выросла на 30%. Polymetal также подтвердил прогноз производства на 2023 год в объеме 1,7 млн унций.

В 15:00 МСК в Лондоне компания проведет "День инвестора и аналитика" с онлайн-трансляцией. Главный исполнительный директор компании Виталий Несис и CFO Максим Назимок представят общую информацию о деятельности Polymetal, включая статус инвестиционных проектов и стратегические планы развития.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) полагают, что индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 2150-2200 пунктов. Наибольшие опасения вызывают бумаги нефтегазовых компаний, без которых развить полноценный рост рынка будет крайне проблематично, а также акции золотодобытчиков. Бумаги ПАО "Полюс" и Polymetal могут локально скорректироваться вниз после продолжительного роста.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций продолжит торговаться в боковике в отсутствие драйверов роста. Однако инвесторы не спешат закрывать свои позиции без серьезной причины, поэтому боковая торговля может сохраниться на долгое время. В американском индексе S&P 500 пока перевес на стороне покупателей, но все может измениться в преддверии заседания ФРС - главное событие начала года состоится уже на следующей неделе. Китайский рынок все еще закрыт из-за новогодних праздников, но Гонконг возобновит торги в четверг.

Картель ОПЕК+, скорее всего, займет выжидательную позицию на февральском заседании - текущие цены на нефть около $84-87 за баррель, вероятно, достаточно комфортны для картеля в ожидании прояснения ситуации с динамикой спроса в Китае в 2023 году, полагают эксперты БКС.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков констатирует, что внешние рынки усиливают ожидания завершения цикла ужесточения политики центробанков.

Предварительная мировая статистика за январь противоречивая. Если в еврозоне наблюдаются улучшения благодаря падению цен на энергоносители, то в Великобритании и в США экономика все еще готова погрузиться в рецессию, повышая вероятность смягчения позиции регуляторов. Соответственно, рынки привыкают к мысли, что жесткая денежная политика не будет вечной. Впрочем, для российского рынка это имеет мало значения. Падение котировок нефти накануне вечером предполагает давление на акции нефтегазового сектора, полагает аналитик.

По оценке заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, на рынке акций РФ вероятно продолжение смешанной динамики "фишек". Внешний и новостной фон можно назвать нейтральным, ориентир для индекса МосБиржи - коридор 2170-2190 пунктов.

В США накануне снизились индексы S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,3%), но подрос Dow Jones (+0,3%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в январе увеличился до 46,8 пункта по сравнению с 46,2 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным S&P Global, которая рассчитывает показатель. Это оказалось лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 46 пунктов, по данным Trading Economics.

Тем не менее, значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о замедлении деловой активности в секторе.

В среду на рынках Азии также отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,3%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,1-0,3%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).

Активность торгов остается ниже обычного уровня, поскольку биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, отмечает MarketWatch. Инвесторы оценивают отчетность крупных компаний за минувший квартал и статданные из Австралии.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Австралии в декабре выросли на 8,4% в годовом выражении после подъема на 7,3% в ноябре и существенно опередив прогноз, составлявший 7,6%. Резкое ускорение инфляции во многом объясняется ростом цен на недвижимость (так, новостройки подскочили в цене на 16%) и автомобильное топливо (10,8% после роста на 8,4% в ноябре), а также на отдых и культурные мероприятия (+14,4% против 5,8%). В IV квартале инфляция составила 7,8% против 7,3% кварталом ранее, показатель обновил рекорд с 1990 года.

Скачок инфляции повышает вероятность очередного повышения ключевой процентной ставки ЦБ Австралии еще на 25 базисных пунктов в феврале.

На нефтяном рынке утром в среду цены вновь растут после падения накануне на слабых статданных из США, сокративших оптимизм инвесторов в отношении глобального спроса на энергоносители.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $86,29 за баррель (+0,2% и -2,3% накануне), мартовская цена WTI - $80,19 за баррель (+0,1% и -1,8% во вторник).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали увеличение запасов нефти в Штатах по итогам третьей недели подряд - на 3,378 млн баррелей. За предыдущие две недели резервы нефти в стране выросли более чем на 27 млн баррелей, достигнув максимума с июня 2021 года.

В среду в 18:30 МСК выйдет отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения выступили акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-6,4% и -2,4% "префы"), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-4,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,4%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-2,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+28,1%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+17%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+13,8%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+7% и +22,7% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6,3%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 5,94 млрд рублей (из них 1,97 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER), 908,44 млн рублей на бумаги Polymetal и 512,46 млн рублей на акции "Полюса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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