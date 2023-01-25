Инвесторам пора обратить внимание на акции металлургических компаний РФ - "Солид Брокер"

Инвесторам пора обратить внимание на акции металлургических компаний РФ, в частности, на "НЛМК", который не находится под блокирующими санкциями, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Экспортные цены на продукцию российских сталеваров резко выросли, и это очень хорошие новости для отечественных металлургов, - пишут эксперты. - В 2022г цены на сталь снизились до среднецикловых значений, однако на экспорт сильно давил крепкий рубль. В рублях цена была даже ниже 35000 рублей за тонну проката. Однако при текущем курсе цена уже больше 45000 рублей, что кардинально меняет экономику экспорта. Среди причин роста мы также выделим перестройку рынков, когда Турция закупает российские слябы и прокат, а затем поставляет в Европу, которая практически закрыта для российских производителей, высокомаржинальную продукцию по более высоким ценам".

Получается, что в конечном итоге именно европейский потребитель переплачивает, подчеркивают аналитики "Солид Брокер". Они полагают, что можно постепенно начинать присматриваться к металлургам, в частности, их фаворитом в секторе является "НЛМК", который не находится под блокирующими санкциями и среди всех остальных имеет наибольшие шансы на возобновление выплат дивидендов.

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