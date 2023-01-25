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25 января 2023 года 10:55
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Incyte до $109
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Incyte Corp. со $103 до $109 за штуку на горизонте года из-за улучшения прогнозов операционных показателей компании, сообщается в материале аналитиков. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена экспертами. "Incyte остается интересной историей стоимости в секторе биотехнологий с высоким свободным денежным потоком (средняя рентабельность FCF в 2022 году - 26%) и хорошим запасом денежных средств на счетах (около $3 млрд). Мы отмечаем высокую вероятность, что у компании получится расширить патентную защиту Jakafi (заканчивается в 2028 году, при этом лекарство дает более 80% совокупной выручки), что не учтено в текущей цене акций, - пишут эксперты в комментарии. - Также ожидаем, что эмитент получит одобрение по более комфортной форме приема этого препарата (март 2023 года), а также Opzelura (для лечения витилиго) в Европе (I полугодие 2023 года). Обращают внимание аналитики "БКС МИ" и на возможные риски: концентрация выручки на препарате Jakafi; провал разработки новых препаратов; реформа в сфере здравоохранения США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-INCYTE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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