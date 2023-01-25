Рубль, вероятно, останется около 69 руб./$1 на торгах в среду - SberCIB

Курс рубля, вероятно, останется около уровня в 69 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"ОФЗ во вторник преимущественно дешевели - доходности в основном повысились на 2-10 б.п. В среду состоятся два аукциона по бумагам с фиксированным купоном - по 6-летнему и 13-летнему выпускам. По нашему мнению, если Минфин РФ сохранит повышенные премии на уровне прошлой недели, доходности могут вырасти еще на несколько базисных пунктов", - пишут эксперты в комментарии.

Также аналитики инвестбанка считают, что в течение дня баррель нефти марки Brent продолжит торговаться около $86 (появились сообщения о том, что участников ОПЕК+ устраивают текущие квоты на добычу в преддверии встречи мониторингового комитета, которая состоится 1 февраля).

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