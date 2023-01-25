Вероятен возврат котировок нефти в диапазон $87-90/барр. к концу недели - ПСБ

Вероятен возврат котировок нефти в диапазон $87-90 за баррель Brent к концу текущей недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Котировки Brent во второй половине вторника достаточно резво скорректировались, уйдя по итогам дня чуть ниже $87/барр. и потеряв 2,2%, - напоминает эксперт. - Снижение происходило вместе с ухудшением настроений на фондовых рынках США из-за публикации не порадовавшей отчетности ряда корпораций и усилившихся опасений относительно устойчивости спроса на топливо в США. Вышли предварительные PMI, которые хотя и оказались получше ожиданий, все же продолжают указывать на спад экономической активности".

Аналитик отмечает, что ночью вышли данные Американского института нефти (API) по запасам топлива в Америке на прошлой неделе - оценка роста запасов сырой нефти в стране составила 3,34 млн барр., что хуже ожиданий (консенсус Bloomberg предполагал рост лишь на 1,6 млн барр.), заставляя инвесторов опасаться негативных сюрпризов и от сегодняшнего недельного отчета Минэнерго США.

"На этом фоне, а также из-за длинных праздников фактор Китая пока отошел на второй план, - считает Локтюхов. - Впрочем, сохранение слабости доллара к мировым валютам, устойчивые позитивные ожидания по спросу в Азии и риски по предложению нефти из России настраивают на то, что просадка на рынке нефти может носить локальный характер. Рассчитываем на возврат котировок Brent к концу недели в диапазон $87-90/барр. с движением к его верхней границе".

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