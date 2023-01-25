Кривая доходности ОФЗ может сдвинуться вверх на 3-5 б.п. в среду - ПСБ

Кривая доходности рублевых гособлигаций может сдвинуться вверх еще на 3-5 базисных пунктов (б.п.) на торгах в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Конъюнктуру глобальных рынков для ОФЗ мы оцениваем нейтрально. Слабые индексы деловой активности (PMI) в США и Европе снижают спрос на рисковые активы. С другой стороны, инвесторы немного ослабили ожидания ужесточения денежно-кредитной политики. Доходность UST-10 по итогам торгов во вторник снизилась до 3,46% (минус 6 б.п.). Размещение в среду Минфином РФ нового госдолга с премией ко вторичному рынку может сдвинуть кривую доходности ОФЗ вверх еще на 3-5 базисных пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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