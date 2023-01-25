Техническая картина по индексу Мосбиржи пока остается нейтральной - БКС Экспресс

Техническая картина по индексу Мосбиржи пока остается нейтральной, вероятно продолжение устоявшейся широкой консолидации, отмечает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Сверху в качестве трендовой границы падающего канала выступает район 2180-2200 пунктов. Позитивный сигнал появится лишь при повторном закреплении выше этих отметок. В таком случае далее локальные цели сместятся в сторону 2250 пунктов. Однако без поддержки внешнего фона конкретно в среду-четверг показать подобное движение будет сложно. Более того, геополитические факторы и локальный откат нефти пока больше располагают к продолжению устоявшейся широкой консолидации, - пишет аналитик в обзоре. - При этом в среду даже сложно выделить какой-то сектор в качестве фаворита. Ухудшение рыночного сентимента может произойти в случае продолжения сползания котировок индекса ниже 2145-2155 пунктов. При таком раскладе он ускорится ближе к 2100 пунктов по примеру того, как это было в середине декабря 2022 года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.