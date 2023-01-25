Brent - $86,3 за баррель

S&P 500 и Nasdaq снизились во вторник, Dow Jones завершил торги в плюсе. Азиатские акции торгуются без единой динамики в среду. Цены на нефть поднимаются в среду.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq снизились во вторник, в то время как Dow Jones Industrial Average завершил день "в плюсе".

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в январе увеличился до 46,8 пункта по сравнению с 46,2 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным S&P Global, которая рассчитывает показатель. Это оказалось лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 46 пунктов, по данным Trading Economics.

Тем не менее, значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о замедлении деловой активности в секторе.

Котировки акций 3M Co. (SPB: MMM) упали по итогам торгов на 6,2%. Компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, сократила чистую прибыль в четвертом квартале в 2,5 раза и дала пессимистичный прогноз на нынешний год. Кроме того, она объявила о намерении уволить 2,5 тыс. сотрудников.

Железнодорожный оператор Union Pacific Corp. (SPB: UNP) в октябре-декабре сократил чистую прибыль на 4,1%, при этом выручка увеличилась на 7,8%, но не дотянула до прогноза. Цена бумаг компании упала на 3,3%.

Аналитики Bernstein ухудшили рекомендации для акций производителя спортивной продукции Lululemon Athletica (SPB: LULU), что вызвало снижение их стоимости на 1,5%.

Нефтесервисная Halliburton Co. (SPB: HAL) в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 20,4%, несмотря на повышение выручки на 30,5%. Стоимость ее акций опустилась на 1,8%.

Бумаги Johnson & Johnson (SPB: JNJ) завершили торги на уровне предыдущего дня. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья сократил чистую прибыль в октябре-декабре на 25,7%. Выручка снизилась на 4,4% и оказалась хуже прогнозов. При этом J&J прогнозирует по итогам 2023 года скорректированную прибыль в диапазоне $10,45-10,65 на акцию, в то время как эксперты оценивают ее в среднем в $10,33 на акцию.

Между тем цена акций General Electric Co. (SPB: GE) выросла на 1,2%. Компания вернулась на прибыльный уровень в последние три месяца прошлого года, а рост выручки и показатель свободного денежного потока превысили ожидания рынка.

Акции Verizon Communications (SPB: VZ) подорожали на 2%. Телекоммуникационная компания увеличила чистую прибыль в октябре-декабре на 41%, а скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов.

Военно-промышленный концерн Lockheed Martin (SPB: LMT) увеличил выручку в четвертом квартале на 7%, что оказалось существенно лучше прогнозов рынка. Цена бумаг компании повысилась на 1,8%.

Капитализация Travelers Cos. (SPB: TRV) поднялась на 3,7%. Одна из крупнейших компаний в сфере страхования недвижимости и от несчастного случая в США в минувшем квартале сократила чистую прибыль на 39%, однако ее выручка продемонстрировала подъем вопреки прогнозам аналитиков.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 104,4 пункта (0,31%) и достиг 33733,96 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса стали акции Travelers и Verizon.

Значение Standard & Poor''s 500 за день уменьшилось на 2,86 пункта (0,07%), составив 4016,95 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 30,14 пункта (0,27%) - до 11334,27 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно утром в среду, поскольку динамика Уолл-стрит накануне также была смешанной и не задала направления азиатскому рынку.

При этом активность торгов остается ниже обычного уровня, поскольку биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, отмечает MarketWatch.

Инвесторы оценивают отчетность крупных компаний за минувший квартал и статданные из Австралии.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Австралии в декабре выросли на 8,4% в годовом выражении после подъема на 7,3% в ноябре и существенно опередив прогноз, составлявший 7,6%.

Столь резкое ускорение инфляции во многом объясняется ростом цен на недвижимость (так, новостройки подскочили в цене на 16%) и автомобильное топливо (10,8% после роста на 8,4% в ноябре), а также на отдых и культурные мероприятия (+14,4% против 5,8%).

В четвертом квартале инфляция составила 7,8% против 7,3% кварталом ранее, показатель обновил рекорд с 1990 года.

Скачок инфляции повышает вероятность очередного повышения ключевой процентной ставки ЦБ Австралии еще на 25 базисных пунктов в феврале, сказал рыночный аналитик IG Йип Джун Ронг.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,15%.

Банковский сектор Австралии преимущественно растет на перспективах повышения процентных ставок: акции Commonwealth Bank дорожают на 0,8%, ANZ Group - на 0,1%, Macquarie Group - на 0,7%.

Между тем цена бумаг ведущих горнодобывающих компаний BHP Group и Fortescue Metals опускается на 0,8% и 0,4% соответственно, Rio Tinto - на 0,6%.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 0,5%.

Лидерами роста среди компонентов индекса выступают акции Suzuki Motor Corp. (5,7%), Nippon Steel (4,5%) и Tokyo Electric Power Co. (3,3%).

Капитализация Nidec Corp. упала на 5,7% после того, как производитель электромоторов резко ухудшил прогноз годовой операционной прибыли из-за сокращения спроса и медленного восстановления мировой автомобильной отрасли.

Южнокорейский индекс Kospi подскочил на 1,3%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,7%.

Цены на нефть поднимаются в среду после падения накануне на слабых статданных из США, сокративших оптимизм инвесторов в отношении глобального спроса на энергоносители.

В центре внимания трейдеров - доклад американского Минэнерго о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 18:30 мск.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали увеличение запасов нефти в Штатах по итогам третьей недели подряд - на 3,378 млн баррелей. За предыдущие две недели резервы нефти в стране выросли более чем на 27 млн баррелей, достигнув максимума с июня 2021 года.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в среду составляет $86,34 за баррель, что на $0,21 (0,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,06 (2,3%), до $86,13 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,14 (0,17%), до $80,27 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $1,49 (1,8%), до $80,13 за баррель.

"Цены на нефть пытаются скорректироваться после падения накануне на слабых данных о деловой активности в Штатах, - отмечает аналитик IG Asia Pte в Сингапуре Йеп Джун Ронг. - Но давление на рынок сохраняется, аппетит инвесторов к риску остается сдержанным".

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до 46,6 пункта с 45 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности. Американский PMI остается ниже этого уровня уже семь месяцев подряд.

Деловая активность в январе продолжила падать как в промышленном секторе, так и в сфере услуг США, показали предварительные данные S&P Global.