Цена нефти сохраняет шансы на краткосрочный рост - БКС Экспресс

Котировки нефти сохраняют шансы на рост в краткосрочной перспективе, считают эксперты БКС Экспресс.

"Цены на нефть скорректировались во вторник, так и не достигнув $90 за баррель. Информационный фон был смешанный, так что движение по большей части может объясняться желанием спекулянтов зафиксировать прибыль после роста на 13% за три недели. Технически котировки остаются чуть выше прежнего нисходящего канала, что оставляет шансы на рост в краткосрочной перспективе", - пишут аналитики в комментарии.

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