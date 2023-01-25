Рубль на старте торгов меняется незначительно к доллару и юаню на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 января. Доллар США слегка растет, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль практически не меняется на фоне противоречивых факторов: дорожающей нефти и напряженности на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,1175 руб./$1 (+11,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 36,46 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,8 коп. - до 10,146 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов меняется незначительно, реагируя на разнонаправленные факторы. С одной стороны, нефть дорожает в рамках коррекции после спада накануне. С другой, на глобальном рынке превалируют умеренно негативные настроения в ожидании решений ведущих мировых центробанков по ставке. Вместе с тем, 25 января компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, следом - налог на прибыль, что окажет поддержку рублю.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,56 за баррель, что на 0,5% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,44 за баррель, что на 0,39% выше итогового значения предыдущей сессии.

Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздником (Новый год по Лунному календарю). Работающие биржи крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 растет на 0,55%, гонконгский Hang Seng - на 1,35%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,12%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,36%.

Уолл-стрит закрылась разнонаправленно. Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq снизились во вторник, в то время как Dow Jones Industrial Average завершил день "в плюсе".