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24 января 2023 года 19:45

Рубль снизился к доллару и евро по итогам вторника на фоне негативных настроений на мировых рынках

Москва. 24 января. Доллар США и евро развернулись вверх и немного подросли на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску на глобальном рынке и снижения цен на нефть.

Курс доллара США составил 69 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,17 руб./EUR1, подорожав на 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,4 копейки - до 71,78 рубля. Курс китайского юаня вырос на 1 копейку - до 10,14 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро, завершил день снижением на фоне падения цен на нефть и после роста в первой половине дня. Ранее в ходе торгов поддержку рублю оказывал спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки к пику налогового периода января. В среду, 25 января, компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, следом - налог на прибыль.

На глобальном рынке во вторник превалируют умеренно негативные настроения в ожидании решений ведущих мировых центробанков по ставке. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ сделает все возможное для снижения инфляции до таргетируемого уровня в 2%, намекнув на "значительные" повышения ставки на ближайших заседаниях.

Стоимость заимствований будет стабильно повышаться, пока не достигнет достаточно ограничительного уровня, а затем останется на этой отметке в течение длительного времени, цитирует агентство Bloomberg выступление Лагард на мероприятии в Германии.

Накануне глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот заявил, что поддерживает еще минимум два подъема ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) Тем временем его коллега из ЦБ Греции Яннис Стурнарас призвал к более умеренному подходу на фоне ослабления экономики еврозоны.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 2 февраля.

Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит замедлять темпы повышения процентных ставок на ближайшем заседании, при этом руководство ЦБ может начать обдумывать возможность приостановки ее подъема этой весной, в начале недели сообщило издание The Wall Street Journal.

Федрезерв увеличил ставку на 50 б.п. в декабре - до 4,25-4,5% годовых, что является максимальным уровнем с начала 1980-х годов. По итогам предыдущих четырех заседаний она повышалась на 75 б.п.

В последних заявлениях представителей ФРС звучали намеки на замедление темпов подъема ставок на первом заседании в этом году до более традиционных 25 б.п., что дает больше времени для оценки влияния ужесточения денежно-кредитной политики на экономику.

Следующее заседание ФРС пройдет 31 января - 1 февраля.

"Рубль во вторник продолжил показывать слабо выраженную динамику, по итогам дня пары "доллар-рубль" немного подрос. Дальнейшее ослабление рубля сдерживается растущими в мире ценами на нефть и фактором налогового периода. Вероятно, в ближайшие дни продажи валютной выручки экспортерами дополнительно усилятся, и курс пары может снижаться в сторону 68,5 руб./$1", - сказал "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев.

"Во вторник активность по паре "доллар-рубль" на российском валютном рынке была малозаметной, а диапазон торгов был минимальным за последнее время. В паре "юань-рубль" ситуация схожая: курс в последние две недели обосновался в диапазоне 10-10,25 руб., а в последние дни диапазон движения валютной пары сократился до минимума (10,1-10,15 во вторник). Несколько иная ситуация наблюдалась в паре "евро-рубль". Там единая европейская валюта к концу дня укреплялась третью торговую сессию подряд, однако в целом курс продолжал "топтание" у отметки 75 руб. без явных признаков закрепления выше данного уровня. В среду на локальном рынке пройдут основные налоговые платежи, однако рынок, судя по всему, уже располагает необходимым запасом рублевой ликвидности для проведения выплат, и дополнительных продаж валютной выручки в заметном объеме уже не последует", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть перешли к снижению во вторник вечером на фоне слабых статданных по экономике США. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $87,01 за баррель, что на 1,34% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,62 за баррель, что на 1,23% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до 46,6 пункта с 45 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности. Американский PMI остается ниже этого уровня уже семь месяцев подряд.

Деловая активность в январе продолжила падать как в промышленном секторе, так и в сфере услуг США, свидетельствуют предварительные данные S&P Global.

Данные API о запасах нефти в Штатах выйдут в ночь со вторника на среду. За последние две недели резервы нефти в стране увеличились более чем на 27 млн баррелей, достигнув максимума с июня 2021 года.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 января на 12,41 копейки, до 68,7529 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,59 копейки, до 74,6948 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 13,97 копейки по отношению к понедельнику и составил 68,7667 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск увеличился на 16,83 копейки и составил 68,8243 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 377,154 млн, из которых $486,437 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $890,717 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 2,67 копейки, до 74,7021 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, подрос на 1,19 копейки, подорожав до 74,7208 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR590,018 млн, из которых EUR147,596 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR442,422 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 24 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 470,8 млрд рублей (при лимите 5,55 трлн рублей и спросе 4 трлн 470,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 17 января, банки разместили 3 трлн 884,1 млрд рублей (при лимите 5,45 трлн рублей и спросе 3 трлн 884,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,27% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,54% годовых. Ставка на 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 8,01%, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на отметках понедельника - 8,38% и 8,53% годовых.

"Несмотря на завтрашние крупные платежи в бюджет, Банк России сегодня сохранил внушительный лимит на недельном депозитном аукционе - 5,55 трлн руб. Банки, в свою очередь, нарастили объем размещения на депозитах в ЦБ по сравнению с прошлым недельным аукционом - до 4,47 трлн руб. против 3,88 трлн руб. Объем в заявках на 4,47 трлн руб. стал рекордным для основного недельного депозитного аукциона за последние годы. Для основных получателей бюджетной ликвидности период налоговых платежей завершится без особых проблем, однако остальным участникам рынка увеличение объема абсорбирования ликвидности перед крупными платежами грозит ростом ставок МБК и задолженности по обеспеченным кредитам ЦБ", - полагает Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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