Цены евробондов РФ во вторник слегка снизились вслед за негативной динамикой UST

Москва. 24 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник слегка снизились вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства бумаг изменились незначительно.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 87 базисных пунктов, подешевев до 58,75% от номинала (доходность выросла на 16 базисных пунктов и составила 10,81% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,63% от номинала (доходность - 9,73% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 23 базисных пункта - до 42,81% от номинала (его доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 12,54% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 43,25% от номинала (их доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 33,555% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 43,46% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 25,87% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 3 базисных пункта, подешевев до 41,32% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 22,07% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 6 базисных пунктов - до 81,99% от номинала (его доходность выросла на 31 базисный пункт - до 38,07% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 2 базисных пункта, составив 65,96% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 января была слабо негативной. Основной причиной снижения котировок отечественных евробондов стало падение цен гособлигаций большинства развитых стран, в том числе базовых активов (US Treasuries) в ожидании дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно денежно-кредитной политики. При этом рост доходности американских гособлигаций продолжается второй день подряд.

В понедельник доходность двухлетних US Treasuries поднялась на 7 базисных пунктов - до 4,21% годовых, десятилетних US Treasuries - на 4 базисных пункта, до 3,52% годовых. Во вторник процентные ставки данных бумаг выросли еще в среднем на 1 базисный пункт - до 4,22% и 3,53% годовых, соответственно.

Федрезерв увеличил процентную ставку на 50 базисных пунктов в декабре - до 4,25-4,5% годовых, что является максимальным уровнем с начала 1980-х годов. По итогам предыдущих четырех заседаний она повышалась на 75 базисных пунктов. В последних заявлениях представителей ФРС звучали намеки на замедление темпов подъема ставок на первом заседании в этом году до более традиционных 25 базисных пунктов, что дает больше времени для оценки влияния ужесточения денежно-кредитной политики на экономику.