БКС Экспресс обновил топ-5 иностранных акций для покупок на среднесрочную перспективу

БКС Экспресс обновил топ-5 иностранных акций, привлекательных для среднесрочных инвестиций, сообщается в аналитическом материале портала.

В список вошли акции китайских компаний Xiaomi, Tencent, China Overseas Land & Investment и американских Citigroup Inc. и AT&T Inc.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi (цель: HKD13,7/+15%) после затоваривания рынка в 2022г в текущем году при поддержке растущего спроса на его продукцию как в КНР, так и в мире нарастит продажи. Поддержкой станут инновации в электронике, такие как релизы смартфонов со складным дисплеем, отмечают эксперты.

Акции крупнейшего в КНР разработчика компьютерных игр Tencent (цель: HKD462/+18%) будут пользоваться спросом по мере нормализации процесса одобрения игр в КНР. На фоне общего восстановления экономики аналитики делают ставку, что в 2023г выручка Tencent вырастет на 11% г/г, а прибыль - на 21% г/г.

Крупные китайские застройщики получают поддержку властей, а их акции, оказавшиеся перепроданными после проблем в секторе, возвращаются к росту. Аналитики по China Overseas Land (цель: HKD24,8/+14%) прогнозируют в 2023г возврат к росту выручки c итогом за год на уровне $36,5 (+4,2% г/г).

"Citigroup (цель: $57/+10%), входящий в группу крупнейших американских банков, отчитался за IV квартал 2022г лучше рыночных ожиданий. Важно отметить, что с 2021г банк находится на пути трансформации. В релизе отчетности менеджмент указал, что планирует сократить расходы на трансформацию уже в 2024г. Это позитивно воспринимается инвесторами, которые закладывают сокращение расходов в котировки. Оптимистично выглядят и планы по увеличению среднесрочной рентабельности целевого общего капитала банка (ROTCE) до уровня 11% - 12%, со значения на IV квартал в 5,8%", - пишут эксперты БКС Экспресс.

AT&T (цель: $21,5/ +14%), в свою очередь, раскроет результаты отчетности 25 января. По прогнозам на IV квартал, EPS составит $0,57 (прогноз $1,14), выручка - $31,4 млрд. Компания прогнозирует свободный денежный поток в размере $14 млрд в 2022г. На 2023г консенсус отраслевых аналитиков предполагает FCF в размере $16,2 (+16% г/г).

"Драйвером для роста телекома является развертывание сети 5G, - отмечают стратеги. - По факту выхода отчета AT&T может пройти фиксация длинных позиций - с октября бумаги выросли уже на 30%. Рекомендуем покупать акции после того, как выйдет квартальный релиз".

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