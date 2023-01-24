Потенциал роста котировок акций Ozon - 20%, Яндекса - 34% от текущих уровней - "Тинькофф Инвестиции"

Потенциал роста котировок акций Ozon составляет 20%, а "Яндекса" - 34% от текущих уровней, отмечается в комментарии "Тинькофф Инвестиций".

"В прошлом году россияне покупали на маркетплейсах на 43% чаще, чем в 2021г. Это выяснили аналитики Tinkoff eCommerce и Tinkoff Data. Тенденцию можно объяснить так: зарубежные бренды ушли, параллельный импорт развивается, а маркетплейсы улучшают свой сервис, вкладываясь в логистику и расширяя географию. Самой популярной площадкой для онлайн-продавцов стала Wildberries: на ней торгуют 60% селлеров. Еще около 25% продавцов используют Ozon, 8% - "Яндекс.Маркет", - пишут эксперты инвестбанка.

Они считают привлекательными бумаги Ozon и "Яндекса".

"Ozon как раз та компания, которая быстро растет и, что важнее, активно наращивает маржинальность бизнеса. Она точно сможет продолжить рост даже в ухудшающих экономических условиях, -отмечают аналитики. - Целевая цена Ozon - 1950 руб. Это подразумевает рост от текущих показателей на 20%".

"Акции "Яндекса" могут сильно вырасти в случае реализации позитивного сценария развития экономики. Целевая цена "Яндекса" - 2600 руб. Это подразумевает рост от текущих показателей на 34%", - указывают стратеги "Тинькофф Инвестиций".

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