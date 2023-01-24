Курс рубля может остаться ниже 70 руб./$1 в ближайшие недели - "Открытие Инвестиции"

Курс рубля по отношению к доллару США может остаться ниже 70 руб./$1 в ближайшие недели, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Весьма вероятно, что в феврале и в марте текущего года ЦБ РФ будет продолжать продавать юани из ФНБ в рамках бюджетного правила, оказывая поддержку российской валюте. Поэтому считаем, что бюджетное правило в ближайшие недели будет способствовать тому, чтобы курс пары USD/RUB оставался ниже 70 руб./$1. Рост выше указанной отметки в ближайшее время возможен только из-за геополитических факторов", - пишет эксперт в комментарии.

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