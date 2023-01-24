"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Intel Corp. перед выходом в четверг, 26 октября, отчетности эмитента с прогнозной стоимостью на уровне $25 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Intel готовится представить результаты за четвертый квартал и весь 2022 год в четверг, 26 января. Год сложился для Intel весьма непросто, поскольку компания не только столкнулась с падением покупательского спроса на ПК, продукты для которых приносят около половины всей выручки, но и вновь показала нерелевантность сравнения с TSMC и Samsung с точки зрения технологий. При этом период октября-декабря не выглядит переломным, поскольку большинство негативных для компании факторов не были разрешены, - пишет аналитик Александр Ковалев. - Одним из немногих поддерживающих факторов для акций эмитента в преддверии отчета выглядит их техническое расположение. Критический уровень в $25 в ходе декабрьской просадки не был протестирован, а на графике сформировалось подобие "округлого дна". В случае если акции смогут пробить уровень $31 вверх, то дальнейший рост не исключен. В то же самое время индекс относительной силы оставляет не так много пространства для увеличения котировок, и в случае неудачного теста отметки $31 (и плохого отчета) акции могут вернуться к $25".

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