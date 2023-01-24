"Открытие Инвестиции" сохраняет долгосрочную позитивную оценку цены бумаг X5

"Открытие Инвестиции" сохраняет позитивную оценку цены бумаг (GDR) X5 Retail Group в долгосрочной перспективе, отмечает начальник управления анализа рынков, эксперт "Открытие Research" Алексей Павлов.

"Результаты X5 за 4К22 мы оцениваем как неплохие. Некоторое снижение темпов роста выручки было связано в первую очередь с замедлением инфляции в стране. В результате средний чек увеличился лишь на 3,5%, тогда как кварталом ранее его динамика составила 8,2%. При этом вновь ускорились продажи цифровых бизнесов, которые после стагнации во II и III кварталах в октябре-декабре подскочили почти на 50% кв/кв. Также впечатляющую динамику демонстрирует активно развивающаяся сеть дискаунтеров "Чижик", однако ее вклад в консолидированный показатель продаж в IV квартале составил лишь 2%, - пишет Павлов в обзоре. - Напомним также, что в конце прошлого года главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман говорил, что рост выручки компании будет составлять не менее чем 20% ежегодно в ближайшее время. Мы считаем эти планы вполне реализуемыми и по-прежнему сохраняем позитивный взгляд на расписки ритейлера в долгосрочной перспективе".

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