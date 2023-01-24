.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Открытие Инвестиции" сохраняет долгосрочную позитивную оценку цены бумаг X5
.
24 января 2023 года 17:19
"Открытие Инвестиции" сохраняет долгосрочную позитивную оценку цены бумаг X5
"Открытие Инвестиции" сохраняет позитивную оценку цены бумаг (GDR) X5 Retail Group в долгосрочной перспективе, отмечает начальник управления анализа рынков, эксперт "Открытие Research" Алексей Павлов. "Результаты X5 за 4К22 мы оцениваем как неплохие. Некоторое снижение темпов роста выручки было связано в первую очередь с замедлением инфляции в стране. В результате средний чек увеличился лишь на 3,5%, тогда как кварталом ранее его динамика составила 8,2%. При этом вновь ускорились продажи цифровых бизнесов, которые после стагнации во II и III кварталах в октябре-декабре подскочили почти на 50% кв/кв. Также впечатляющую динамику демонстрирует активно развивающаяся сеть дискаунтеров "Чижик", однако ее вклад в консолидированный показатель продаж в IV квартале составил лишь 2%, - пишет Павлов в обзоре. - Напомним также, что в конце прошлого года главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман говорил, что рост выручки компании будет составлять не менее чем 20% ежегодно в ближайшее время. Мы считаем эти планы вполне реализуемыми и по-прежнему сохраняем позитивный взгляд на расписки ритейлера в долгосрочной перспективе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-X5-GDR-АНАЛИТИКА
.
24 января 2023 года 19:45
Москва. 24 января. Доллар США и евро развернулись вверх и немного подросли на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску на глобальном рынке и снижения цен на нефть. читать дальше
.24 января 2023 года 19:22
Москва. 24 января. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз вместе с внешними фондовыми площадками и просевшей нефтью (Brent опустилась к $87 за баррель), индекс Мосбиржи опустился в район 2170 пунктов, при этом подросли акции золотодобывающих и финансовых компаний. читать дальше
.24 января 2023 года 19:21
Москва. 24 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник слегка снизились вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства бумаг изменились незначительно. читать дальше
.24 января 2023 года 19:00
БКС Экспресс обновил топ-5 иностранных акций, привлекательных для среднесрочных инвестиций, сообщается в аналитическом материале портала. В список вошли акции китайских компаний Xiaomi, Tencent, China Overseas Land & Investment и американских Citigroup Inc. и AT&T Inc. Китайский производитель... читать дальше
.24 января 2023 года 18:35
Потенциал роста котировок акций Ozon - 20%, Яндекса - 34% от текущих уровней - "Тинькофф Инвестиции"
Потенциал роста котировок акций Ozon составляет 20%, а "Яндекса" - 34% от текущих уровней, отмечается в комментарии "Тинькофф Инвестиций". "В прошлом году россияне покупали на маркетплейсах на 43% чаще, чем в 2021г. Это выяснили аналитики Tinkoff eCommerce и Tinkoff Data. Тенденцию можно объяснить... читать дальше
.24 января 2023 года 18:06
Курс рубля по отношению к доллару США может остаться ниже 70 руб./$1 в ближайшие недели, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Весьма вероятно, что в феврале и в марте текущего года ЦБ РФ будет продолжать продавать юани из ФНБ в рамках бюджетного... читать дальше
.24 января 2023 года 17:43
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Intel Corp. перед выходом в четверг, 26 октября, отчетности эмитента с прогнозной стоимостью на уровне $25 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании. "Intel готовится представить результаты за четвертый квартал и весь 2022 год в... читать дальше
.24 января 2023 года 16:52
"Финам" сохраняет прогнозную стоимость акций Halliburton Co. на уровне $45 за штуку, что соответствует потенциалу роста 10,9% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Отчетность одного из крупнейших представителей американского нефтесервиса Halliburton за четвертый... читать дальше
.24 января 2023 года 16:31
Технические факторы на американском фондовом рынке играют на стороне "быков", вероятен рост индекса S&P 500 в течение торговой сессии во вторник, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "Прогнозируем умеренно позитивную динамику в ходе предстоящей торговой сессии. Фокус внимания... читать дальше
.24 января 2023 года 16:06
"Финам" понизил рейтинг акций Amazon.com Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне $99,24 за штуку на декабрь 2023 года. "Всего за месяц после повышения рейтинга... читать дальше
.24 января 2023 года 15:55
Москва. 24 января. Доллар США и евро слегка понижаются на Московской бирже во вторник днем, рубль немного подрастает к бивалютной корзине перед основными налоговыми выплатами месяца. читать дальше
.24 января 2023 года 15:45
Вероятен рост котировок акций крупнейшего в мире производителя часов Swatch Group AG в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Эмитент опубликовал сопоставимые с ожиданиями рынка результаты за 4К22 и сообщил, что ожидает сильный рост продаж в 2023 году (без... читать дальше
.24 января 2023 года 15:23
Котировки бумаг ПАО "Полюс" и Polymetal сохраняют высокий потенциал дальнейшего роста, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Цены бумаг "Полюса" и Polymetal вновь движутся вслед за котировками золота, которые во вторник поднялись на 0,53% (до $1938,8 за тройскую унцию). С 1... читать дальше
.24 января 2023 года 15:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги X5 Retail Group с целевой ценой 1700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11,1%, стоп-приказ: 1460 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что... читать дальше
.24 января 2023 года 14:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Regeneron Pharmaceuticals Inc. с целевой ценой $764 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5%, стоп-приказ: $711, говорится в комментарии инвестиционной компании. Мировые продажи... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.