Рубль днем подрастает к доллару и евро перед пиком налоговых выплат месяца

Москва. 24 января. Доллар США и евро слегка понижаются на Московской бирже во вторник днем, рубль немного подрастает к бивалютной корзине перед основными налоговыми выплатами месяца.

Курс доллара США составил 68,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,68 руб./EUR1, подешевев на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,3 копейки - до 71,44 рубля. Курс китайского юаня снизился на 0,6 копейки - до 10,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро перед пиком налоговых выплат месяца. В среду, 25 января, компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, следом - налог на прибыль. На глобальном рынке во вторник превалируют умеренно негативные настроения в ожидании решений ведущих мировых центробанков по ставке.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ сделает все возможное для снижения инфляции до таргетируемого уровня в 2%, намекнув на "значительные" повышения ставки на ближайших заседаниях.

Стоимость заимствований будет стабильно повышаться, пока не достигнет достаточно ограничительного уровня, а затем останется на этой отметке в течение длительного времени, цитирует агентство Bloomberg выступление Лагард на мероприятии в Германии.

Накануне глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот заявил, что поддерживает еще минимум два подъема ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) Тем временем его коллега из ЦБ Греции Яннис Стурнарас призвал к более умеренному подходу на фоне ослабления экономики еврозоны.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 2 февраля.

Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит замедлять темпы повышения процентных ставок на ближайшем заседании, при этом руководство ЦБ может начать обдумывать возможность приостановки ее подъема этой весной, в начале недели сообщило издание The Wall Street Journal.

Федрезерв увеличил ставку на 50 б.п. в декабре - до 4,25-4,5% годовых, что является максимальным уровнем с начала 1980-х годов. По итогам предыдущих четырех заседаний она повышалась на 75 б.п.

В последних заявлениях представителей ФРС звучали намеки на замедление темпов подъема ставок на первом заседании в этом году до более традиционных 25 б.п., что дает больше времени для оценки влияния ужесточения денежно-кредитной политики на экономику.

Следующее заседание ФРС пройдет 31 января - 1 февраля.

"В понедельник на фоне глобального позитива и в преддверии уплаты налогов рубль умеренно дорожал и торговался большую часть дня около 68,6 за доллар. Вечером на фоне низкой ликвидности на рынке он ослаб почти до 69 за доллар. Сегодня утром российская валюта приближалась к 69 за доллар, но позже восстановилась до 68,7-68,8. Тенденция к укреплению рубля, вероятно, сохранится, и его курс может стабилизироваться около 68,3 за доллар. На глобальном рынке в центре внимания будут предварительные индексы PMI для США и еврозоны за январь. Данные по США, вероятно, останутся слабыми, и будут поддерживать мнение, что скоро Федрезерв прекратит повышение ставки. Это поспособствует ослаблению доллара", - полагает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"В понедельник рубль продолжил двигаться в узком диапазоне. Сегодня курс пары "доллар-рубль" слабо снижается и находится у 68,8 руб./$1. Последние данные СМИ по мониторингу морских поставок российской нефти указали на коррекционное снижение объемов экспорта морем до 3 млн баррелей в сутки (б/с) после обновления многомесячного рекорда на прошлой неделе. Тем не менее текущие уровни остаются высокими - в среднем осенью морские поставки нефти РФ были на уровне в 2,9 млн б/с. Для динамики рубля в среднесрочной перспективе особенно важными будут детали санкций на российские нефтепродукты. В более краткосрочной перспективе у курса пары "доллар-рубль" есть потенциал к снижению к 68,5 руб./$1 на фоне продаж валютной выручки экспортерами в рамках текущего налогового периода", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть незначительно повышаются в ходе торгов во вторник, Brent остается вблизи максимума с ноября прошлого года, достигнутого накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $88,33 за баррель, что на 0,16% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,87 за баррель, что на 0,31% выше итогового значения предыдущей сессии.

Текущая ситуация на рынке говорит о том, что трейдеры, возможно, недооценивают перспективы роста спроса на топливо со стороны китайских потребителей или ожидаемое сокращение добычи нефти в России, сказал управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.

Как ожидается, 5 февраля вступит в силу потолок цен на российские нефтепродукты, включая мазут и дизельное топливо, пишет MarketWatch.

Банк России во вторник, 24 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 470,8 млрд рублей (при лимите 5,55 трлн рублей и спросе 4 трлн 470,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 17 января, банки разместили 3 трлн 884,1 млрд рублей (при лимите 5,45 трлн рублей и спросе 3 трлн 884,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,27% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,54% годовых. Ставка на 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 8,01%, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на отметках понедельника - 8,38% и 8,53% годовых.

"Несмотря на завтрашние крупные платежи в бюджет, Банк России сегодня сохранил внушительный лимит на недельном депозитном аукционе - 5,55 трлн руб. Банки, в свою очередь, нарастили объем размещения на депозитах в ЦБ по сравнению с прошлым недельным аукционом - до 4,47 трлн руб. против 3,88 трлн руб. Объем в заявках на 4,47 трлн руб. стал рекордным для основного недельного депозитного аукциона за последние годы. Для основных получателей бюджетной ликвидности период налоговых платежей завершится без особых проблем, однако остальным участникам рынка увеличение объема абсорбирования ликвидности перед крупными платежами грозит ростом ставок МБК и задолженности по обеспеченным кредитам ЦБ", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.