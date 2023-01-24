"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Halliburton на уровне $45

"Финам" сохраняет прогнозную стоимость акций Halliburton Co. на уровне $45 за штуку, что соответствует потенциалу роста 10,9% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Отчетность одного из крупнейших представителей американского нефтесервиса Halliburton за четвертый квартал 2022 года, на наш взгляд, нейтральна для акций компании. Положительная динамика выручки и операционной прибыли отражает восстановление нефтесервисного рынка. При этом темпы снижения долговой нагрузки пока находятся на достаточно скромном уровне, что ограничивает краткосрочный потенциал роста цены бумаги", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

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