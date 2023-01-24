Технические факторы на рынке акций США играют на стороне "быков" - Freedom Finance Global

Технические факторы на американском фондовом рынке играют на стороне "быков", вероятен рост индекса S&P 500 в течение торговой сессии во вторник, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"Прогнозируем умеренно позитивную динамику в ходе предстоящей торговой сессии. Фокус внимания инвесторов переключается на техническую картину. Согласно статистике за 20 лет, четвертую неделю года S&P 500 обычно проводит в плюсе. Предстоящий отчет PMI от S&P Global, как ожидается, покажет небольшой рост индекса, однако он продолжит находиться в зоне спада экономической активности как в производстве, так и в услугах. Такая динамика, вероятно, не окажет значительного влияния на настроения инвесторов во вторник, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - Прошлую сессию индекс широкого рынка закрыл уверенной "зеленой свечой", пробив верхнюю границу "медвежьего" тренда, что дает надежду на продолжение роста, поскольку ранее котировкам удавалось лишь "прокалывать" наклонное сопротивление. Осцилляторы также сигнализируют о возможности восходящего движения, однако стоит помнить, что в течение последних 20 лет январь не был сезонно сильным месяцем (без учета корректировок)".

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